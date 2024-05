Polska - Kanada NA ŻYWO transmisja z drugiego meczu Polaków w Lidze Narodów 2024

Lavarini podjął decyzję w sprawie Malwiny Smarzek. Włoch ogłosił kadrę siatkarek na wyjazd do USA

Podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów 2024, który odbywa się w tureckiej Antalyi, podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia przygotowują się do najcięższych bojów, jakie czekają ich w tym sezonie. Zmagania w turnieju biało-czerwoni rozpoczęli od starcia z zawsze niebezpieczną reprezentacją USA i potrzebowali tylko trzech setów, aby odnieść pierwsze zwycięstwo. Polacy wygrali bowiem 3:0 (25:22, 25:15, 26:24) i błyskawicznie mogli zacząć przygotowywać się do kolejnego meczu Ligi Narodów, Polska - Kanada. O ile kolejna kadra z Ameryki Południowej również nie będzie łatwym rywalem, a dodatkowo prowadzi ją były już trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Tuomas Sammelvuo, to dalej biało-czerwoni wskazywani są tutaj w roli faworytów i z pewnością podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia zrobią wszystko, aby udowodnić swoją wyższość na boisku. Sprawdźcie, gdzie oglądać mecz Polska - Kanada poniżej!

Drugie spotkanie biało-czerwonych podczas Ligi Narodów 2024 Polska - Kanada zaplanowane jest na czwartek 23 maja i rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Polska - Kanada prowadzona będzie przez stacje "Polsat Sport 1" oraz "TV4". Ponadto, kibice będą mogli śledzić losy meczu Polska - Kanada live online w internecie poprzez platformę "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Kanada prowadzona będzie również na portalu sport.se.pl! Zapraszamy.