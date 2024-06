Polska - Kuba na żywo transmisja Polska - Kuba dzisiaj 23.06.2024 live online gdzie oglądać mecz Polska - Kuba?

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia mają za sobą niezwykle udane, jak i wyczerpujące mecze w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni już zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, który w najbliższych dniach zostanie rozegrany w Atlas Arenie w Łodzi, jednak zanim do tego dojdzie, Polacy muszą jeszcze zmierzyć się z reprezentacją Kuby. Rywalizacja Polska - Kuba jest zdecydowanie ważniejsza dla ekipy z Ameryki Środkowej, która po występach w kratkę wciąż walczy o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów 2024 oraz o bilet na igrzyska olimpijskie, które odbędą się za kilka tygodni w Paryżu. Faworytami w meczu Polska - Kuba są oczywiście biało-czerwoni, których Kubańczycy nie są w stanie pokonać od 2010 roku.

Przed Bało-Czerwonymi ostatni mecz fazy grupowej #VNL2024 – turniej zakończą spotkaniem z reprezentacją Kuby 💪Jaki wynik obstawiacie? 🤓Kuba-Polska ➡ początek meczu o 1️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣📺 Transmisja na Polsat Sport 1 oraz Polsat pic.twitter.com/J6KU6FLKPv— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 23, 2024

Spotkanie Ligi Narodów 2024 Polska - Kuba zaplanowane jest na niedzielę 23.06.2024 i rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Polska - Kuba prowadzona będzie przez stacje TV4 oraz Polsat Sport 2. Kibice będą mogli śledzić losy meczu Polska - Kuba również live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go" po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, na portalu sport.se.pl prowadzona będzie RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Kuba. Zapraszamy!