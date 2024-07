i Autor: PZPS Polska - Serbia RELACJA NA ŻYWO siatkówka dzisiaj 19.07 LIVE WYNIK meczu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej

Ostatni sprawdzian!

Polskie siatkarki przegrały ostatni sprawdzian przed igrzyskami. Serbia górą w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej, genialna Bosković

Polska przegrała z Serbią 3:1 w ostatnim meczu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej i to zwyciężczynie piątkowego meczu okazały się najlepsze w tym towarzyskim turnieju przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Polki świetnie rozpoczęły spotkanie i nie dały szans aktualnym mistrzyniom świata w pierwszym secie, ale później Tijana Bosković niemal w pojedynkę rozbiła Biało-Czerwone. Genialna serbska atakująca była od drugiego seta nie do zatrzymania i poprowadziła zespół do zwycięstwa. Poniżej znajdziesz zapis naszej relacji na żywo z meczu Polska - Serbia.