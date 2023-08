ME siatkarek: Polska - Serbia RELACJA NA ŻYWO.

ME siatkarek

Polska - Serbia O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj 21.08.2023 poniedziałek Mistrzostwa Europy O której grają siatkarki dzisiaj ME 21 sierpnia 2023

Trudny moment przed ME 2023

Polska - Serbia

Polska: Fedusio, Gałkowska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Pacak, Różański, Stenzel, Stysiak, Szczygłowska, Szlągowska, Wenerska, Witkowska,Wołosz

Serbia: Aleksic, Bjelica, Boskovic, Busa, Drca, Jegdic, Kurtagic, Lazovic,. Lozo, Ognjenovic, Popovic, Pusic, Stevanovic, Uzelac

Polska - Serbia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji z meczu Polska - Serbia na mistrzostwach Europy. Początek emocji o godzinie 17:00.

Po dwóch zwycięstwach nad Słowenią (3:0) i Węgrami (3:1) polskie siatkarki czeka pierwszy poważy sprawdzian na mistrzostwach Europy. W poniedziałek w belgijskiej Gandawie zmierzą się z jedną z najbardziej utytułowanych reprezentacji ostatnich lat - Serbią.

Siatkarki z Bałkanów prowadzone przez nie mniej utytułowanego szkoleniowca Giovanniego Guidettiego są nie tylko faworytem grupy A, ale też jednym z głównych kandydatów do wywalczenia złotego medalu. Serbki w dwóch pierwszych meczach mistrzostw nie zmęczyły się za bardzo i nie straciły nawet seta. Dwa lata temu zdobyły wicemistrzostwo Starego Kontynentu, przed rokiem wygrały mundial rozgrywany w Polsce i Holandii.

Oba zespoły spotkały się w tegorocznej Lidze Narodów - Polska po znakomitym spotkaniu wygrała 3:0, lecz rywalki grały bez swojej podstawowej rozgrywającej Mai Ognjenovic i przede wszystkim liderki w ataku – Tijany Boskovic. Dla Serbek Liga Narodów nie była priorytetem, ale brak tej reprezentacji w czołowej ósemce był pewną niespodzianką.

Serbia to nie tylko Boskovic czy Ognjenovic, ale także niezwykle doświadczone środkowe – Mina Popovic (Galatasaray Stambuł) oraz Jovana Stefanovic (latem przeszła z Vero Volley Monza do Eczacibasi Stambuł); obie przed rokiem sięgnęły po złoty medal mistrzostw świata. Guidetti na każdej pozycji ma zawodniczki z medalowym dorobkiem w reprezentacji, a do tego grających w topowych klubach Europy.

Zwycięzca tego spotkania zwiększy swoje szanse na zajęcia pierwszego miejsca w grupie, a to może oznaczać, przynajmniej teoretycznie, nieco łatwiejszą drogę w fazie pucharowej. Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze reprezentacje z czterech grup.

Początek meczu Polski z Serbią o godz. 17. W drugim pojedynku grupy A Belgia zmierzy się z Ukrainą.