Polska - Słowenia Transmisja TV Memoriał Wagnera Polska - Słowenia GDZIE OGLĄDAĆ NA ŻYWO siatkówka mecz Polska - Słowenia STREAM LIVE ONLINE dzisiaj 18.08

Polscy siatkarze wracają do gry po znakomitej Lidze Narodów. W lipcu przed własną publicznością po raz pierwszy wygrali w tych rozgrywkach, które zastąpiły Ligę Światową, ale przed nimi jeszcze kilka wyzwań. Tymi najważniejszymi będą nadchodzące mistrzostwa Europy i późniejsze kwalifikacje olimpijskie, ale polscy kibice zawsze liczą na zwycięstwa Biało-Czerwonych przed własną publicznością. Nawet w towarzyskimi turnieju, jakim od wielu lat jest prestiżowy Memoriał Wagnera. W tym roku formę przed ME sprawdzą w nim nie tylko Polacy, lecz także Słoweńcy, Francuzi i Włosi. Jest to prawdziwa śmietanka europejskiej siatkówki i można oczekiwać naprawdę dobrych spotkań. A te rozpoczną się już w piątek i na pierwszy ogień dojdzie do meczu Polska - Słowenia.

Tegoroczny Memoriał Wagnera otworzą właśnie Polacy i Słoweńcy. W ostatnich latach jest to jedna z najbardziej zażartych europejskich rywalizacji. Słowenia kilka razy zatrzymywała Biało-Czerwonych w ważnych imprezach. I choć towarzyski turniej nie ma większej rangi, siatkarze Nikoli Grbicia z pewnością zrobią wszystko, żeby pokonać rywali z południa Europy. Intensywny weekend w Krakowie będzie też kluczowym etapem selekcji na mistrzostwa Europy. W składzie wciąż jest kilka niewiadomych, a paru zawodników zmaga się z problemami zdrowotnymi. To szansa dla niektórych siatkarzy z drugiego szeregu.

Mecz Polska - Słowenia w ramach Memoriału Wagnera odbędzie się w piątek, 18 sierpnia, o godzinie 17:30. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia siatkarskich emocji razem z nami!