Polska – USA RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów: Polska – USA WYNIK LIVE ONLINE Siatkówka mecz Polska – USA dzisiaj 24.06 w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Na żywo Polska - USA Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Dzień dobry! Reprezentacja Polski rozegra dziś 7. mecz w ramach Ligi Narodów 2023. Rywalem naszych siatkarzy będzie reprezentacja USA. Mecz zaczyna się już o 13:00, nie spóźnijcie się i śledźcie naszą relację!

Reprezentacja Polski do tej pory przegrała tylko jedno spotkanie w Lidze Narodów 2023 i z bilansem 5-1 oraz 11 punktami na koncie zajmuje 6. miejsce w grupie. Co ciekawe, dzisiejszy rywal Polaków (który rozegrał jedno spotkanie więcej) ma bilans 6-1, ale... aż 7 punktów więcej od Biało-Czerwonych! Wszystko dlatego, że Polacy aż 4 na 5 zwycięstw odnieśli po tie-breaku, za co oczywiście otrzymali 2, a nie 3 punkty. Komplet nasi reprezentanci zgarnęli tylko w meczu z Francją, a przy porażce z Serbią nie ugrali nawet seta, więc ostatecznie na ich koncie znajduje się tylko 11 punktów. USA natomiast wszystkie swoje wygrane zanotowało bez straty więcej niż jednego seta, więc mają na swoim koncie 18 punktów. Podobnie jak Polakom, jedyna porażka Amerykanów nie przyniosła im nawet punkciku, choć byli oni tego bliżej, niż nasi zawodnicy (przegrali 1:3 z Brazylią).

Fani mają pewne obawy przed starciem z USA. Do tej pory Polacy grali bardzo nierówne mecze i w ostatnich dwóch spotkaniach przeciwko Niemcom i Holendrom było to bardzo widoczne. Mocniejszy zespół, taki jak USA właśnie, może bezlitośnie wykorzystać błędy Polaków i nie pozwolić im wracać do meczu, tak jak udawało się to wcześniej. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska – USA w Lidze Narodów siatkarzy 2023.