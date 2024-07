Polska – USA relacja NA ŻYWO: Jak Polacy pokażą się w ostatnim meczu przed igrzyskami? [WYNIK LIVE]

Polska - USA -:- (-:-, -:-, -:-)

Polska: Łomacz, Janusz, Leon, Śliwka, Semeniuk, Fornal, Kochanowski, Bieniek, Huber, Kurek, Kaczmarek, Bołądź, Zatorski.

USA: Anderson, Russell, Jendryk, Ensing, Defalco, Dagostino, Christenson, Holt, Ma'a, Jaeschke, Muagututia, Averill, Smith, Shoji, Knigge.

Polska – USA relacja NA ŻYWO

Reprezentacja Polski przygotowuje się do startu igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Po zakończeniu Ligi Narodów Biało-Czerwoni przystąpili do Memoriału Huberta Wagnera, ale nie były to ostatnie mecze towarzyskie w ich wykonaniu. Nasi siatkarze rozegrali jeszcze spotkanie z Japonią, a na koniec przygotowań zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Oprócz tych dwóch starć podopieczni Nikoli Grbicia mieli zagrać jeszcze z Serbią, jednak ta reprezentacja nie zdołała przylecieć do Gdańska z powoduje niedawnej awarii oprogramowania, które obsługiwało m.in. wiele lotnisk.

Mecze reprezentacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi często przynoszą wiele emocji. W ostatnich latach jednak Biało-Czerwoni nie mają się czego wstydzić – na ostatnie 10 meczów, czyli od 2019 roku, w różnych rozgrywkach Polacy wygrali z USA 7 razy co oczywiście oznacza, że sami ulegli im tylko 3-krotnie. Dlatego też fani mają prawo oczekiwać dobrego wyniku, choć mecz z Japonią pokazał, że sparingi rządzą się swoimi prawami.