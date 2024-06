Polska - Włochy NA ŻYWO transmisja z meczu siatkarzy w Lidze Narodów 19.06.2024

W dwóch pierwszych turniejach Ligi Narodów polscy siatkarze przygotowujący się do igrzysk olimpijskich odnieśli 6 zwycięstw i dwa razy przegrali. Przed pierwszym meczem ostatniego turnieju fazy głównej LN w Lublanie zajmują 4. miejsce w tabeli, choć to ma mniejsze znaczenie, ponieważ jako gospodarze mają zapewniony udział w turnieju finałowym w Łodzi. Te mecze stanowią jednak kluczowy etap przygotowań do igrzysk, a Nikola Grbić na ich podstawie wyłoni 12-osobowy skład z jednym rezerwowym. W grze o powołania zostało już tylko 17 zawodników, którzy w komplecie wybrali się do Słowenii. Tam w pierwszym spotkaniu zmierzą się z Włochami, którzy po ośmiu meczach LN byli liderem z bilansem 7-1, jednak na ostatni turniej przyjechali w rezerwowym składzie. Polacy są więc zdecydowanymi faworytami.

Mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w środę, 19 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat i Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzimy na sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy!