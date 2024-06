Polska - Włochy Transmisja na żywo z półfinału Ligi Narodów siatkarek 22.06.2024

Polskie siatkarki imponują w tegorocznej Lidze Narodów. W fazie głównej wygrały 10 z 12 meczów i z 3. miejsca awansowały do ćwierćfinału, w którym nie miały jednak lekko. Już na tym etapie zmierzyły się z obrończyniami tytułu i aktualnymi mistrzyniami Europy z Turcji. Turczynki w tym roku nieco zawodziły, ale na ćwierćfinał zebrały wszystkie siły i mocno postawiły się Polkom. Te podniosły się jednak po przegranym pierwszym secie i wyszły na prowadzenie 2:1. Znakomita drużyna z Turcji zdołała jeszcze doprowadzić do tie-breaka, ale w nim to podopieczne Stefano Lavariniego okazały się lepsze i awansowały do półfinału. W nim już po kilkunastu godzinach zmierzą się z Włoszkami, które wcześniej w piątek bez większych problemów ograły USA 3:0. Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw świata na ostatniej prostej fazy głównej LN wyprzedziły Polki i awansowały do turnieju finałowego z 2. miejsca. Teraz druga i trzecia drużyna LN zmierzą się o wielki finał!

Mecz Polska - Włochy w półfinale Ligi Narodów siatkarek odbędzie się w sobotę, 22 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00. Transmisja w TV na kanałach Polsat i Polsat Sport 1, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Zapraszamy!

Odśwież relację