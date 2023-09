Polskie siatkarki z radości zaśpiewały przebój Dody. Słynna piosenkarka musiała zareagować, wystarczyło jedno słowo

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w niezwykle emocjonujących okolicznościach awansowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Po tym, jak nasze zawodniczki potknęły się w spotkaniu z Tajlandią wielu fanów mogło martwić się o to, czy Polki zdołają awansować – każde zwycięstwo było na wagę złota, a przed nimi były już tylko najtrudniejsze rywalki. Przegrana z Tajlandią i późniejszy, wygrany dopiero po tie-breaku mecz z Niemkami wcale jednak nie osłabiły naszych zawodniczek. W dwóch ostatnich spotkaniach podopieczne Stefano Lavariniego pokonały faworyzowane USA oraz Włochy i wywalczyły pierwsze miejsce w grupie oraz awans. Po meczu przyszedł czas na świętowanie, podczas którego nasze zawodniczki śpiewały m.in. przebój Dody, która nie omieszkała tego skomentować.

Doda zareagowała pod wideo z polskimi siatkarkami. Krótko i zwięźle

TVP Sport opublikowało na swoim profilu na Facebooku wideo, na którym widać, jak Polki opuszczają Atlas Arenę pełne radości i ze śpiewem na ustach. Drużyna śpiewała akurat przebój Doroty „Dody” Rabczewskiej „Nie daj się”. Okazało się, że wideo dotarło do samej artystki i ta postanowiła to skomentować. – Brawo!!! – napisała krótko Rabczewska, gratulując polskim siatkarkom.

Tekst piosenki dobrze oddaje to, co działo się wokół polskiej kadry, bowiem można było mieć wątpliwości, czy reprezentacja Polski zdoła awansować na igrzyska, zwłaszcza, jak zostało wspomniane, po wpadce i porażce z Tajlandią. Na szczęście jednak Biało-Czerwone potwierdziły swoje wysokie umiejętności oraz wolę walki i wywalczyły wyjazd do Paryża.