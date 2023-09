Poruszający gest polskiego siatkarza. Łukasz Kaczmarek ogłosił to publicznie. Prawdziwa fala komentarzy

Polska - Tajlandia O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj środa 20.09.2023 Kwalifikacje do igrzysk Polska - Tajlandia O której grają siatkarki dzisiaj

Kaczmarek zdecydował się przekazać złoty medal za mistrzostwa Europy przyjacielowi rodziny, o czym poinformował na Instagramie: „Dziś na spotkaniu w moim rodzinnym mieście podarowałem złoty medal mistrzostw Europy wielkiemu przyjacielowi mojej rodziny - ks. Aleksandrowi Genderze”. Siatkarz wykorzystał tą okazję, by podziękować za wsparcie które otrzymuje z rodzinnego miasta

"Jednak nie jest to z mojej strony gest skierowany jedynie do naszej rodzinnej parafii, ale dla wszystkich mieszkańców Krotoszyna, których nieustanne wsparcie odczuwam na każdym turnieju. Bazylika pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie jest dla mnie szczególnym miejscem” - można przeczytać we wpisie mistrza Europy.

Mimo wspaniałych sukcesów Kaczmarek i reszta złotej drużyny nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek. Polacy będą musieli powalczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w turnieju kwalifikacyjnym. Pierwsze spotkanie już niedługo, bo 30 września Polska zmierzy się z reprezentacją Belgii.