Reprezentant Polski pokazał się u boku zjawiskowej piękności. To ona skradła serce Artura Szalpuka, jej zdjęcia wbiją was w fotel

Artur Szalpuk to jeden z kandydatów do wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się już w 2024 roku. Przyjmujący w minionym sezonie reprezentacyjnym zagrał w Lidze Narodów, ale zabrakło go na mistrzostwach Europy. – Mamy bardzo duży potencjał na przyjęciu, wielu świetnych siatkarzy. Jest ich aż tylu, że może trzeba było zabrać sześciu, nie wiem… Nie siedzę w głowie trenera, mogę tylko gdybać. Ta piątka, która tam jest, to bardzo dobrzy zawodnicy. Ci, których tam nie ma, to też bardzo dobrzy zawodnicy. Cieszmy się, że mamy w kadrze tylu fajnych chłopaków – mówił zawodnik Projektu Warszawa w rozmowie z „Super Expressem”. Teraz walczy on o jak najlepsze wyniki w klubie i z pewnością marzy o wyjeździe na igrzyska, a we wszystkim ma wyjątkowe wsparcie.

Artur Szalpuk pokazał się z ukochaną. Do sieci trafiło ich wspólne zdjęcie

Jak to zwykle bywa, wraz z sukcesami, choćby tymi sportowymi, przychodzi także popularność. Nie inaczej jest z polskimi siatkarzami, którzy świetnie radzą sobie w klubach i reprezentacji, przez co wzbudzają zainteresowanie – również u fanek, które niejednokrotnie wzdychają do swoich idoli. Przez długi czas Artur Szalpuk nie publikował w sieci zdjęć z żadną partnerką, ale teraz, zapewne ku rozpaczy niektórych kibicek, to się zmieniło.

Przyjmujący Projektu Warszawa po ostatnim meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki (3:0) opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z uroczą kobietą, którą obejmował w pasie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w ten sposób Szalpuk przedstawił fanom swoją ukochaną. O Aleksandrze Stojanowskiej niewiele wiadomo, jej profil na Instagramie śledzi zaledwie nieco ponad 1700 osób. Jest ona jednak bardzo aktywna, publikuje wiele zdjęć z różnych miejsc na świecie, nierzadko są to fotografie z sesji zdjęciowych, więc niewykluczone, że partnera Szalpuka próbuje swoich sił w modelingu. Wyżej znajdziecie galerię ze zdjęciami uroczej Aleksandry Stojanowskiej.