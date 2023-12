i Autor: CEV Radość Zaksy w Perugii

Dobre i złe wiadomości dla kędzierzynian

Siatkarz kadry wrócił po kontuzji, ale... na chwilę. Marcin Janusz nie uratował Zaksy

To pierwsza dobra wiadomość w bardzo trudnym jak na razie sezonie siatkarzy Zaksy Kędzierzyn. Mimo że wicemistrzowie Polski nadal borykają się z kłopotami zdrowotnymi wielu ważnych graczy, to do składu wrócił mózg zespołu – Marcin Janusz. Powrót reprezentacyjnego rozgrywającego przypadł na mecz z Treflem w Gdańsku, ale zdziesiątkowana Zaksa była bez szans i uległa 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).