Siatkarze dali się ogolić, ale tylko fryzjerom. Mistrzowie Europy zadbali o wygląd

To spotkało siatkarzy reprezentacji Polski po powrocie do kraju! Poruszające obrazki na lotnisku

Sami zawodnicy, choć świadomi wyjątkowości osiągnięcia (to dopiero drugie złoto ME w historii polskiej męskiej siatkówki – red.), jednak mimo wszystko byli zaskoczeni przyjęciem, jakie zgotowali im fani w Warszawie. – To dla nas niesamowita sytuacja i bardzo miłe przywitanie. Odczuwamy, jak kibice interesują się siatkówką i jak przeżywają z nami te mecze. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tych sukcesów było jak najwięcej. My wierzyliśmy w to złoto od pierwszego spotkania, a nawet wcześniej, kiedy jechaliśmy na mistrzostwa. Jechaliśmy po to, żeby wygrać. I turniej się skończył złotym medalem – mówił „Super Expressowi” Łukasz Kaczmarek, atakujący Biało-Czerwonych.

Łukasz Kaczmarek: Po zdobyciu złota napiliśmy się kulturalnie piwka i aperolu. Zasłużyliśmy na to [WIDEO]

Zadbali o nienaganne fryzury

Po wielkim sukcesie sportowym trzeba się liczyć z mnóstwem publicznych okazji do zaprezentowania się. Polscy siatkarze, którzy nie przegrali żadnego z dziewięciu meczów mistrzostw Europy 2023 i w kapitalnym stylu ograli w finale 3:0 Włochów, po powrocie do kraju postanowili zadbać o wygląd. Mistrzowie parkietu dali się ogolić mistrzom fryzjerskim.

To spotkało siatkarzy reprezentacji Polski po powrocie do kraju! Poruszające obrazki na lotnisku

Reprezentanci Polski zawitali do warszawskiego salonu Barbers.two i poddali włosy pielęgnacji. Wyszli z niego jak nowo narodzeni. W tym miejscu siatkarze bywają zresztą stałymi gośćmi nie tylko z okazji kolejnych sukcesów sportowych i efekty oglądamy na co dzień. Choćby u Aleksandra Śliwki, którego starannie ułożona fryzura nie zwichrzy się nawet w trakcie gry, co wzbudza uznanie kibiców w mediach społecznościowych.