Tak naprawdę wygląda ciało 34-letniego Karola Kłosa. Gwiazdor polskich siatkarzy już tego nie ukrywa

Siatkarze reprezentacji Polski zaliczają się do grona tych sportowców, którzy mogą pochwalić się ogromną sympatią ze strony fanów, którzy darzą zawodników olbrzymią sympatią. Nie inaczej jest w przypadku Karola Kłosa, który wywołał niemałe poruszenie w Rzeszowie, kiedy postanowił związać się z Asseco Resovią. Profile w mediach społecznościowych gwiazdora reprezentacji Polski również cieszą się ogromną popularnością, a jego kolejne wpisy i zdjęcia zbierają tysiące polubień i masę komentarzy. Tak było również w sytuacji, kiedy Kłos postanowił pokazać swoje podsumowanie mijające roku, a w nim siebie bez koszulki.

Pomimo 34 lat na karku, Karol Kłos profesjonalnie podchodzi do swojej pracy i nadal w pocie czoła pracuje nad tym, aby jego forma fizyczna była jak najlepsza, a co za tym idzie, aby jego kariera zarówno klubowa, jak i reprezentacyjna trwała jak najdłużej to tylko możliwe. Krótkie nagranie siatkarza bez koszulki podczas ćwiczeń siłowych wywołało masę komentarzy i trudno się dziwić.

Doskonale widać, że gwiazdor reprezentacji Polski nie obija się na siłowni, o czym świadczą przede wszystkim świetnie zarysowane górne partie, z klatką piersiową i brzuchem na czele. Do tego uwagę przykuwają bicepsy siatkarza, które zdecydował się skomentować nawet Piotr Nowakowski. - Ale buły 💪🏼 #Karolpiekarz 👨🏼‍🍳 - napisał pod postem Karola Kłosa.