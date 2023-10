i Autor: Cyfra Sport Karol Kłos

nadszedł ten moment

Karol Kłos musiał się tym pochwalić publicznie! Wielu czekało na ten moment z niecierpliwością. Nadszedł ten dzień

Waldemar Kowalski 10:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Siatkarze reprezentacji Polski mają za sobą niezwykle długi i wyczerpujący sezon reprezentacyjny, jednak po krótkim odpoczynku już zameldowali się oni w swoich klubach, gdzie rozpoczęli przygotowania do startującego niebawem sezonu klubowego. Nie inaczej jest w przypadku Karola Kłosa, który musiał pokazać swoim fanom to, na co wielu z nich czekało od kilku miesięcy.