Te słowa Bartosza Kurka doprowadziły kibiców do płaczu. Kapitan reprezentacji Polski wypalił o tym wprost

Łzy same stają w oczach po tym, co zrobili polscy siatkarze. To po prostu nie mieści się w głowie

Rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów dobiegły końca, polscy kibice mają wiele powodów do radości, ponieważ 23 czerwca podopieczne Stefano Lavariniego po emocjonującej walce z Brazylią triumfowały 3:2 i sięgnęły po brązowy medal. Wyczyn "biało-czerwonych" powtórzył zespół z Bartoszem Kurkiem na czele. Ekipa prowadzona przez Nikole Grbicia byli bliscy awansu do finału, jednak po pięciu setach musieli uznać wyższość Francuzów. Mistrzowie Europy wyciągnęli wnioski i w pojedynku o trzecie miejsce nie dali najmniejszych szans Słowenii. Polacy potrzebowali zaledwie trzech partii, aby wywalczyć brązowy medal w Lidze Narodów. Jest to bardzo dobra zapowiedź przed igrzyskami olimpijskimi, gdzie Polacy są jednymi z faworytów do zdobycia wymarzonego krążka z tej imprezy.

Bartosz Kurek ze specjalnym przekazem do kibiców. Kapitan reprezentacji Polski nie mógł zrobić inaczej

Po zakończonym turnieju Ligi Narodów przyszedł czas na podziękowania. Bartosz Kurek za pomocą mediów społecznościowych w specjalny sposób zwrócił się do kibiców. - Drodzy kibice dziękuję w imieniu swoim oraz całej ekipy za wsparcie w całej tegorocznej edycji VNL, dziękujemy za wyrozumiałość, tonę pozytywnej energii i to, że na jakiś czas many spokój z pytaniami: dlaczego duże turnieje są tak często grane w Polsce?! Ano dlatego, że poza boiskiem show jest równie dobre co przy siatce, a to już tylko Wasza zasługa - można przeczytać.

Podopieczni Grbicia za niespełna dwa tygodnie wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. "Biało-czerwoni" zmierzą się Egiptem (12.07), Niemcami (13.07) oraz Słowenią (14.07).