Te słowa Bartosza Kurka mogą zasmucić niejednego kibica! Kapitan reprezentacji Polski wprost wypalił o zakończeniu kariery, jasne słowa

Nikola Grbić ma już kadrę siatkarzy na igrzyska? „Nie zdarzy się nic, co było nie do przewidzenia”

Co się stało z gwiazdą siatkówki?

Pojawiły się pilne wieści w sprawie przyszłości Wilfredo Leona w Polsce! Chodzi o jego rodzinę, to wszystko zmienia

to wszystko zmienia

Nie jest tajemnicą, że Bartosz Kurek jest jednym z najważniejszych punktów siatkarskiej reprezentacji Polski. Nie bez powodu atakujący jest kapitanem kadry narodowej i przy każdej wielkiej imprezie jest nieodłącznym elementem od lat. Nawet jeśli Kurek nie może pojawić się na parkiecie, jak to miało miejsce przez uraz w 2023 roku i tak daje ogromne wsparcie tym, którzy walczą o każdy punkt na parkiecie. Dla 35-latka najbliższe igrzyska olimpijskie w Paryżu mogą być ostatnimi, dlatego medal na tych prestiżowych zawodach byłby znakomitym zwieńczeniem całej kariery kapitana reprezentacji Polski.

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Bartosz Kurek wprost o zakończeniu kariery! Kapitan reprezentacji Polski nie ma co do tego wątpliwości

Kurek w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się na temat najbliższych miesięcy oraz jakie decyzje mogą zapaść. - Kto wie, czy w trakcie tego sezon kadrowego Nikola Grbić ze mnie nie zrezygnuje i nie pójdzie w innym kierunku na mojej pozycji? Myślę, że nie ma co aż tak bardzo wyprzedzać faktów. Kiedy ten sezon kadrowy się dla mnie skończy - mam nadzieję, że po igrzyskach - usiądziemy z żoną i zastanowimy się, co robić dalej - przekazał kapitan reprezentacji Polski.

- Nawet jeśli podejmę decyzję, że nadal chciałbym być w reprezentacji, to jest jeszcze jedna osoba, dużo ważniejsza ode mnie w tym kontekście, czyli trener. Zobaczymy kto nim będzie i jaką będzie miał koncepcję. Na ten moment jest za dużo zmiennych. Choć chciałbym dać już teraz jedną konkretną odpowiedź, to nie jest to odpowiedni czas i miejsce -wytłumaczył atakujący "biało-czerwonych".