Tego siatkarza znał każdy polski kibic. Jego życie teraz kompletnie się zmieniło

Dawid Murek to prawdziwa legenda męskiej siatkówki w Polsce. Choć szczyt jego kariery przypadł na czasy, gdy biało-czerwoni nie osiągali jeszcze największych sukcesów w historii, to świetne występy w drużynie narodowej zapewniły mu popularność w całej ojczyźnie - od Bałtyku po Tatry. Gdy jednak zakończył na dobre przygodę z parkietem, to zainteresowanie, co jest całkiem naturalne, osłabło. Pracował m.in. w pierwszoligowej Gwardii Wrocław jako trener, ale rozgrywkami zaplecza niewielu żywo się interesuje. Teraz jest szansa na to, by Dawid Murek znowu rozgrzał serca kibiców i jednocześnie przypomniał o sobie, bo przecież sukcesów w karierze miał bez liku. Wszystko dlatego, że były zawodnik przyjął propozycję poprowadzenia beniaminka PlusLigi - MKS-u Będzin.

Trudne zadanie przed Murkiem

Beniaminek zawsze ma trudne zadanie w elicie. W Będzinie może być tym goręcej, że jeszcze przed startem sezonu zmieniono szkoleniowca. Wspomniany Murek na stanowisku zastąpił Wojciecha Serafina. W gronie ewentualnych następców tego drugiego był także Marek Lebedew, ale ostatecznie przejął on Nova Tech Lycurgus. Dla Murka to powrót na ławkę trenerską po niemal roku. Jak się spisze? Nie jest tajemnicą, że głównym celem Będzina będzie po prostu utrzymanie.

Kim jest Dawid Murek?

Choć dzisiaj Dawid Murek, szczególnie w świadomości młodych kibiców, nie jest najbardziej utytułowanym polskim siatkarzem, to starsi fani z pewnością pamiętają jego długoletnią przygodę z klubem z Częstochowy. Można przypomnieć sobie także udane występy tego sportowca w narodowych barwach. Dawid Murek brał udział m.in. w igrzyskach olimpijskich 2004, dwa razy w mistrzostwach świata i trzykrotnie w europejskim czempionacie. Teraz tak naprawdę na nowo poznaje siatkówkę już w zupełnie innej roli.