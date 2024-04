i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Piękne pożegnanie

To, co się stało u Wilfredo Leona sprawia, że łzy same napływają do oczu. Rozstanie we wzruszającym stylu, niesamowity scenariusz

Tomasz Piechna | PAP 22:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wilfredo Leon zagrał swój ostatni mecz w barwach Sir Susa Vim Perugia. W klubie z Włoch spędził sześć lat i już kilka miesięcy temu ogłosił rozstanie. Ale sezon we włoskiej lidze zakończył w wielkim stylu i rozstał się z klubem w najlepszy możliwy sposób. Wraz z kolegami z zespołu wywalczył mistrzostwo Włoch i był liderem drużyny z Perugii w decydującym starciu.