To co wyprawia Wilfredo Leon nie mieści się w głowie. Wszystko uchwyciła kamera, kibice będą zachwyceni

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Siatkarscy kibice nie mogą narzekać na brak meczów z reprezentacją Polski w roli głównej, ponieważ aktualnie trwają rozgrywki Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia kontynuują znakomitą serię, którą rozpoczęły panie 14 maja. "Biało-Czerwoni" po trzech spotkaniach mają komplet zwycięstw i zajmują pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn. Co więcej ekipa z Aleksandrem Śliwką na czele stracili zaledwie jednego seta w starciu z Kanadą. Rozgrywki Ligi Narodów są idealnym momentem, aby dać szanse innym reprezentantom Polski wykazania się na parkiecie. Oczywiście nie brakuje w Turcji takich zawodników jak: Śliwka czy Kamil Semeniuk.

Fenomenalna atmosfera na zgrupowaniu. Taniec Wilfredo Leona ucieszy kibiców

Wilfredo Leon w sezonie 2023/2024 zmagał się z kontuzją kolana, ale po leczeniu i rehabilitacji siatkarz wrócił w na parkiet w barwach włoskiej Perugii. Wszyscy mają nadzieję, że siła Leona będzie kluczowa w najważniejszych spotkaniach, podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która nie pojechała do Turcji na rozgrywki Ligi Narodów panuje, jak zwykle niesamowita atmosfera. Karol Kłos za pomocą mediów społecznościowych udostępnił nagranie z Leonem w roli głównej, gdzie widać, że przyjmujący tańczy, a środkowy reprezentacji Polski kwituje to słowami: "Z kolankiem chyba całkiem nieźle co?".

Ostatni mecz pierwszego tygodnia Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają 26 maja o godzinie 13:00 ze Słowenią.