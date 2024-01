To koniec! Aleksander Śliwka podjął ostateczną decyzję. Kibice powinni być wniebowzięci

Wielka gwiazda siatkówki zagra w Polsce. To już pewne, klub przekazał oficjalną wiadomość

Co się stanie w Lidze Mistrzów?

Aleksander Śliwka jest jednym z najlepszych polskich siatkarzy, który w ostatnich latach stał się prawdziwym liderem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji Polski. W ostatnim roku pod nieobecność kontuzjowanego Bartosza Kurka zastąpił go w roli kapitana kadry i spisał się znakomicie. Był jedną z głównych postaci sukcesów - zwycięstwa w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy, a także bezpośredniego awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To one są głównym celem polskich siatkarzy na najbliższy rok, ale od pewnego czasu głośno mówi się o tym, że tuż przed paryską imprezą Śliwka dokona przełomowej zmiany. Po sześciu latach ma odejść z ZAKSY, a najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazał menedżer przyjmującego - Jakub Michalak.

Aleksander Śliwka podjął decyzję co do przyszłości! Menedżer siatkarza ujawnia

- Jeśli podejmę decyzję, gdzie zagram w przyszłym sezonie i będzie można ją ogłosić, z pewnością to zrobię - mówił na początku stycznia Śliwka w rozmowie z "Wprost". Po kilku tygodniach jego agent zdecydował się zdradzić więcej szczegółów. Jakub Michalak był gościem wtorkowego programu "Misja Sport" emitowanego przez "Przegląd Sportowy". W trakcie tej rozmowy ujawnił, że siatkarz podjął już decyzję.

- Olek miał bardzo dużo ciekawych ofert. Mogę powiedzieć tylko jedno, podjął już decyzję, finalizujemy kwestie kontraktowe. Podejrzewam, że nieprędko będziemy mogli o tym powiedzieć, ale powinni się wszyscy ucieszyć - zdradził menedżer Śliwki. Te słowa błyskawicznie odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Jedni kibice odebrali je jako zapowiedź pozostania 28-latka w Polsce, z kolei drudzy sugerują stworzenie zabójczego duetu z Kurkiem w japońskiej Nagoi.