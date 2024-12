To nagranie z udziałem Bartosza Kurka można oglądać godzinami. Specjalny gość na treningu reprezentanta Polski

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Malwinę Smarzek. Przeszła przez prawdziwe piekło, a teraz dzieje się to

Bartosz Kurek razem ze swoją żoną Anną tworzą znakomity duet od wielu lat. 31-latka postanowiła wstrzymać swoją karierę siatkarską, aby być mieszkać z mężem w trakcie jego wyjazdu do Japonii, gdzie bronił barw Wolf Dogs Nagoya przez cztery lata. Dla atakującego 2024 rok był czasem wielu triumfów, a przede wszystkim zmian. 36-latek wraz z reprezentacją Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu sięgnął po długo wyczekiwany medal na tej prestiżowej imprezie. Podopieczni Nikoli Grbicia doznali dotkliwej porażki w finale z Francją, jednak nie przeszkodziło im to, aby wrócić do kraju ze srebrnym medalem.

Oprócz tego Kurek postanowił wrócić na parkiety PlusLigi i po wielu latach spędzonych poza granicami Polski dołączył do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

i Autor: Instagram/Bartosz Kurek

Bartosz Kurek pojawił się z żoną na hali! Nagranie z tego treningu zaskoczyło fanów

Kurek w ostatnim czasie pojawił się w "Kanale Zero" i zdradził ważne szczegóły w sprawie swojej przyszłości. - Kontrakt w Kędzierzynie-Koźlu obowiązuje od niedawna tylko do końca trwającego sezonu. Jesteśmy w trakcie rozmów z menadżerem i szukamy nowego klubu - przekazał kapitan reprezentacji Polski

Wielokrotnie Kurek zaznaczał, że siatkówka jest dla niego bardzo ważnym elementem w życiu, a chwile po świętach postanowił razem żoną potrenować indywidualnie ze swoją żoną, która od sezonu 2024/2025 rozgrywa mecze w barwach NTSK PANS Komunalnik Nysa. W ostatnim meczu ekipa z Anną Kurek wygrała 3:0 w starciu II ligi kobiet z KS Częstochowianką.