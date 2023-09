Tomasz Fornal stanowczo o decyzjach Nikoli Grbicia. Trudno przejść obok tych słów obojętnie, siatkarz zdecydował się na szczerość

Najpierw Liga Narodów, następnie mistrzostwa Europy, a teraz turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Siatkarze reprezentacji Polskie nie mogą narzekać w ostatnich miesiącach na brak zajęć, a przed nimi jeszcze jedno zadanie. W weekend rozpoczną batalię o zdobycie biletów na przyszłoroczne igrzyska i choć są niemal pewni udziału na tej imprezie, chcieliby już teraz "mieć to z głowy".

Fornal o decyzjach Grbicia. Szczerze słowa siatkarza

Siatkarska kadra przed wylotem na turniej kwalifikacyjny nie zmieniła się zbyt wiele. Wypadł "jedynie" Bartosz Kurek, który od kilku miesięcy zmagał się z kontuzją. W składzie jest m.in. Tomasz Fornal, który w dużej mierze pełni rolę rezerwowego, ale pojawia się w kluczowych momentach. O podejście Nikoli Grbicia do jego osoby został zapytany w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. - Jestem elastyczny i jaką rolę da mi trener Grbić, taką będę dzierżył. Zrobię wszystko, by chłopakom pomóc - powiedział przyjmujący.

Na takie słowa Wilfredo Leona czekali polscy kibice. MVP mistrzostw Europy powiedział nam jaki ma plan [WYWIAD]

- Każdy trener ma swoje założenia na reprezentację i trzeba tę wizję zaakceptować. Każdy z tej 14-15, mógłby wychodzić w pierwszej szóstce i zaczynać mecze, ale w 14 osób na parkiet wyjść nie możemy. Jeżeli on widzi mnie w roli zmiennika, który wchodzi za Wilfredo na przyjęcie czy za Olka na blok, to ja zawsze to zaakceptuję i będę dawał z siebie wszystko, by udowodnić, że zasługuję na to miejsce w drużynie - podsumował reprezentant Polski.