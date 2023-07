Trudne zadanie biało-czerwonych. Z tym rywalem nigdy nie grało nam się łatwo

Kursy TOTALbet: Polska - Słowenia

Choć z pewnością rezultaty osiągane przez reprezentację Polski w dwóch pierwszych turniejach Ligi Narodów mogły być lepsze, nie można przesadnie narzekać. Biało-czerwoni w ośmiu meczach uzbierali aż sześć zwycięstw, choć trzeba pamiętać, że aż cztery z nich zakończyły się pięciosetowymi bojami. Cień na niezłych występach naszej kadry kładą na pewno dwie wyraźne porażki, odniesione w starciach z Serbią (0:3) oraz Stanami Zjednoczonymi (0:3). Te rezultaty złożyły się na dorobek 14 punktów, dzięki któremu biało-czerwoni zajmowali przed rozpoczęciem ostatniego turnieju piąte miejsce. Wyniki wtorkowych meczów sprawiły co prawda, że – miejmy nadzieję, że chwilowo – nasi zawodnicy spadli na szóstą lokatę, ale już niebawem będą mogli odrobić te straty z nawiązką. Ewentualne zwycięstwo w spotkaniu przeciwko Słowenii sprawi bowiem, że reprezentacja Polski awansuje na czwartą lokatę. O to nie będzie jednak łatwo, Słoweńcy w przeszłości wielokrotnie sprawiali nam bowiem ogromne problemy, będąc dla nas niezwykle niewygodnym rywalem. W opinii ekspertów z TOTALbet w najbliższym starciu do niespodzianki nie powinno jednak dość. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia jest w oczach legalnego polskiego bukmachera wyraźnym faworytem, a jego ewentualna porażka byłaby rozpatrywana w kategoriach sporego kalibru niespodzianki.

i Autor: TOTALbet

Słoweńcy niejednokrotnie udowodnili już jednak, że w siatkówkę potrafią grać jak mało kto i wydaje się, że będą jednym z naszych najgroźniejszych przeciwników podczas fazy zasadniczej. Ich dotychczasowe wyniki osiągane w tegorocznej Lidze Narodów doskonale to zresztą potwierdzają. Zespół prowadzony przez Gheorghe Cretu podobnie jak Polacy ma w dorobku sześć zwycięstw oraz dwie porażki. Słoweńcy w swoich meczach byli jednak dużo bardziej przekonujący, co sprawia, że nie tylko legitymują się lepszym bilansem setów, ale uzbierali także o cztery „oczka” więcej. Nasz najbliższy rywal wciąż nie ma jeszcze zapewnionego awansu do turnieju finałowego, o jego mobilizację na spotkanie z biało-czerwonymi można być zatem spokojnym. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego w przeszłości potrafiła zresztą skutecznie napsuć nam krwi, choćby podczas półfinałowego starcia ME 2021, wygranego przez naszych rywali 3:1. Z ostatniego meczu pomiędzy oboma drużynami zwycięsko wyszli natomiast biało-czerwoni, którzy podczas ubiegłorocznej Ligi Narodów zwyciężyli 3:1. Czy tak będzie i tym razem? Zdaniem TOTALbet jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Nikoli Grbicia płaci bowiem 1.27 zł. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Słoweńców analogiczna kwota wyniesie z kolei 3.42 zł.

Sonda Czy polscy siatkarze wygrają Ligę Narodów 2023? Tak Nie

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Polska – 1.27 Słowenia – 3.42

Handicap – sety:

Polska (-1.5) – 1.57 Słowenia (+1.5) – 2.25

Polska (-2.5) – 2.85 Słowenia (+2.5) – 1.37

Polska (+1.5) – 1.08 Słowenia (-1.5) – 6.30

Polska wygra seta:

tak – 1.03 nie – 8.25

Słowenia wygra seta:

tak – 1.40 nie – 2.65

Total – suma setów:

poniżej 3.5 – 2.28 powyżej 3.5 – 1.54

poniżej 4.5 – 1.26 powyżej 4.5 – 1.26

Liczba setów w meczu:

3 – 2.29

4 – 2.51

5 – 3.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.