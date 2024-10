Tych słów Wilfredo Leona powinien wysłuchać każdy kibic. Tym jest dla niego wiara, nie hamował się, by to wyznać

Wiara ma wielkie znaczenie dla Wilfredo Leona

Wilfredo Leon miał niebagatelny wpływ na sukces reprezentacji Polski w ostatnich latach. 31-latek był kluczową postacią podczas wygranych przez Polskę mistrzostw Europu w 2023 roku, a także podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024, na których Biało-Czerwoni zdobyli brąz. Zwłaszcza ta impreza była dla niego niezwykle istotna, bowiem był on już członkiem drużyny, która z wielkimi nadziejami jechała na igrzysk do Tokio w 2021, ale która, jak kilka poprzednich, zatrzymała się na etapie ćwierćfinału. Teraz nie dość, że Polacy złamali „klątwę ćwierćfinału”, to jeszcze dotarli do finału i sięgnęli po srebrny medal! Dla zawodników, którzy przeżyli zawód trzy lata wcześniej, z pewnością ważne było jak najlepiej przygotować się mentalnie, by pamięć o porażce nie sparaliżowała ich tym razem. Wilfredo Leon poradził sobie z tym dzięki swojej wierze.

Tak Wilfredo Leon podniósł się po porażce w Tokio. W Paryżu mógł już cieszyć się z sukcesu

Urodzony na Kubie zawodnik w ostatnim czasie dokonał wielkiej zmiany w swoim życiu – dołączył do Bogdanki LUK Lublin, by być bliżej swojej żony Małgorzaty i dzieci, które małżeństwo zamierza wychować w Polsce. Rodzina jest dla Wilfredo Leona bardzo ważna, tak samo jak wiara, która pomogła mu podnieść się m.in. po porażce na igrzyskach w Tokio. – Myślę, że każdy z nas przeżywał bardzo trudny czas po Tokio. Czułem się, jakby mi ktoś wbił nóż prosto w serce, ból był ogromny. Przez cztery czy pięć dni chodziłem jak struty. Nawet już będąc w domu, niewiele rozmawiałem z bliskimi, trzymałem się bardziej na uboczu, a gdy tylko pytali, co się dzieje, to ja ucinałem temat i nie chciałem rozdrapywać ran. Moja rodzina też czekała na olimpijskie złoto – mówił wówczas Leon w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. – Pomyślałem sobie, że pewnie Bóg miał taki plan, a jemu ufam bezgranicznie. Widocznie to nie był odpowiedni moment, może dla mnie znak, że mam trenować trzy razy mocniej. Zawsze mogę coś zrobić lepiej – dodawał. Jak widać, takie podejście pomogło 31-latkowi, który trzy lata później wrócił na igrzyska z reprezentacją Polski i wywalczył wraz z nią srebrny medal, będąc jedną z kluczowych postaci w zespole prowadzonym przez Nikolę Grbicia.