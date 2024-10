Takie słowa o Wilfredo Leonie padły na wizji. Wszystko podczas kolejnego meczu w PlusLidze, nie mieli wątpliwości

To co wyprawiał Tomasz Fornal podczas meczu nie mieści się w głowie! Reprezentant Polski dłużej już nie mógł wytrzymać. Sam chciał wymierzyć sprawiedliwość

Wielu reprezentantów Polski zmieniło przed nowym sezonem zespół, w którym występują. Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek to tylko część zawodników, którzy postanowili zmienić barwy. Z pewnością jednym z najbardziej emocjonujących transferów był ten Wilfredo Leona, który po latach gry w najlepszych europejskich klubach, postanowił dołączyć do polskiej ligi i przyjął ofertę Bogdanki LUK Lublin. 31-latek zadebiutował dopiero 20 września w zaciętym meczu przeciwko Treflowi Gdańsk. Wówczas Leon dziękował kibicom za wsparcie i cieszył się ze swojego występu, ale zapowiedział, że nie jest to jeszcze jego najlepsza forma. Kolejne mecze reprezentanta Polski zdają się to potwierdzać, bo w starciu przeciwko PGE Skrze Bełchatów zaprezentował się jeszcze lepiej.

Wilfredo Leon zachwyca w PlusLidze. Komentatorzy mieli na to jedno określenie

Było to spotkanie drużyn, które po trzech kolejkach miały komplet zwycięstw, ale okazało się, że bełchatowianie nie mieli w tym starciu szans. Zespół Wilfredo Leona wygrał pewnie 3:0 (25:23, 25:21, 25:19), a sam reprezentant Polski zaprezentował się bardzo dobrze, zdobywając w całym meczu 14 punktów. Do tego mógł się pochwalić 42 procentami pozytywnego przyjęcia czy 67 procentami skuteczności ataku, których skończył 12 z 18. Wilfredo Leon został nagrodzony statuetką dla najlepszego zawodnika meczu i z wyborem tym w pełni zgodzili się komentatorzy Polsatu Sport. – To był kompletny występ i nie żadna kurtuazja ze strony komisarza – powiedzieli wprost.