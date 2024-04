Martyna Grajber to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. Kibice od lat śledzą jej karierę, a sama 29-latka uchodzi za królową social mediów w polskiej siatkówce. Faktycznie, w mediach społecznościowych czuje się jak ryba w wodzie, zwłaszcza gdy może dzielić się wielką radością. A ta nie miała końca po zdobyciu przez Chemika Police mistrzostwa Polski. Klub Grajber pokonał w finale PGE Rysice Rzeszów 3:0, a decydujące zwycięstwo odniósł w piątek we własnej hali. Po końcowej piłce kapitan zespołu i jej koleżanki oszalały ze szczęścia. Rozpoczęła się zabawa, która trwała aż do białego rana.

Martyna Grajber pokazała się po całonocnej imprezie

Przynajmniej tak można wnioskować z instagramowego profilu Grajber. Chemik zapewnił sobie mistrzostwo po godzinie 23:00, a klubowe świętowanie mogło rozpocząć się dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności. Już w nocy 29-latka pokazała zakulisowe Instastory, na którym było widać scenerię przygotowaną na huczną imprezę. Ta najwyraźniej udała się w stu procentach, bo Grajber wróciła do internetowej aktywności dopiero po kilkunastu godzinach. Co więcej, dopiero o 15:30 pokazała się podczas "porannej" kąpieli w wannie!

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber świętowała mistrzostwo całą noc

Martyna Grajber długo dochodziła do siebie po zdobyciu mistrzostwa Polski

Grajber od małego prowadzi życie sportowca, w którym nie ma miejsca na taką bezproduktywność. Poranne treningi są codziennością, jednak właśnie takie chwile sprawiają, że można w pełni cieszyć się wielkim sukcesem jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski. "Czy próbuję ogarnąć się o 15:30 po wczorajszym mistrzostwie? Być może" - napisała szczęśliwa siatkarka Chemika Police, pokazując naturalne zdjęcie z wanny. Jesteśmy przekonani, że Grajber nie była jedyną osobą w Policach, której mistrzowska sobota wyglądała właśnie tak!