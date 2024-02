Wielki powrót Michała Kubiaka do Polski?! Jasne stanowisko menedżera byłego kapitana "biało-czerwonych", prawdziwa bomba

Michał Kubiak jest bez wątpienia jednym z najlepszych siatkarzy w historii reprezentacji Polski i nie tylko. Przyjmujący w swojej karierze sięgał dwukrotnie po mistrzostwo świata w 2014 i 2018 roku. 35-latek trzykrotnie zdobywał krążki w ramach Pucharu Świata, a także trzy brązowe medale mistrzostw Europy. Kubiak ostatni raz w polskiej lidze grał w latach 2011-2014 w barwach Jastrzębskiego Węgla. W kolejnych latach przyjmujący trafił do tureckiego Halkbanku Ankara, a następnie wybrał azjatycki kierunek - Panasonic Panthers, Beijing BAIC Motor, a teraz występuje w ekipie Shanghai Bright, gdzie władze klubu są pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności, dlatego nie można się dziwić, że mówi się o jego powrocie do Polski.

Nie jest wykluczony powrót Michała Kubiaka do Polski! Transfer przyjmującego byłby prawdziwą bombą

Menedżer Kubiaka, Georges Matijasevic wypowiedział się w rozmowie z "TVP Sport" na temat przyszłości byłego kapitana reprezentacji Polski. - Sezon w lidze chińskiej kończy się w tym roku w kwietniu. Nie będzie więc możliwości, by Michał dołączył do jakiegokolwiek europejskiego klubu zaraz po zmaganiach w Azji. Dla Michała wszystko jest więc otwarte. Jego zespół jest na czele rozgrywek, a sam przyjmujący jest liderem drużyny. W klubie władze są pod wrażeniem jego umiejętności przewodzenia zespołowi. Dopiero wróciłem z Szanghaju, naprawdę go chwalili - przekazał Matijasevic.

- Co do jego przyszłości, jedną z możliwości jest pozostanie w klubie. Jednocześnie prowadzimy rozmowy w Polsce. Wszystko jest więc możliwe i otwarte – wyjaśnił. – Chińskiej drużynie bardzo na nim zależy. Jej członkowie podkreślają, jak ważne są jego umiejętności przywódcze. Nigdy nie mieli lidera, który w taki sposób oddziaływałby na team. Michał ciągle jest więc graczem na światowym poziomie, jednym z najlepszych przyjmujących na świecie i kluby to wiedzą. Kontrakty w Szanghaju podpisuje się na rok. To więc czy Michał zostanie w Azji, czy wróci do Polski nie jest przesądzone - zaznaczył agent siatkarza.