Wielki zwrot akcji w sprawie Wilfredo Leona! Nowe informacje o transferze do Polski, jeszcze nie wszystko przesądzone?

Wilfredo Leon trafi do Polski!

Wilfredo Leon już od najmłodszych lat wykazywał ogromny talent do siatkówki – zanim skończył 15 lat zadebiutował w reprezentacji Kuby, a przed 18. urodzinami został jej kapitanem. Później jednak złamał bardzo niecodzienny przepis, który wykluczył go z gry dla rodzimej kadry – wyjechał z kraju, by grać w zagranicznym klubie, a w reprezentacji Kuby grać mogą tylko zawodnicy z krajowych rozgrywek. Wilfredo Leon przez lata nie miał więc jak prezentować się na turniejach narodowych, jednak to zmieniło się po tym, jak otrzymał polskie obywatelstwo (co było możliwe dzięki m.in. temu, że jego żona jest Polką). Do tej pory nie miał jednak okazji grać w Polsce – aż do teraz.

Leon zagra w Bogdance LUK Lublin? Nowe światło na sprawę

W czwartek, 28 marca, dziennikarz siatkarski Jakub Balcerzak podał na portalu X (dawniej Twitter) informację, że Wilfredo Leon trafi latem do Bogdanki LUK Lublin. Informacja ta błyskawicznie poniosła się po sportowym środowisku w Polsce. Jednak niedługo później na portalu Interia Sport pojawił się artykuł, poddający w wątpliwość przynajmniej część informacji podanych przez Balcerzaka.

Interia Sport skontaktowała się z samym Wilfredo Leonem, który potwierdził, że w przyszłym sezonie zagra w Polsce! Zdaniem portalu nie ma jednak pewności, że będzie to Bogdanka, choć ta zabiega o względy Leona bardzo mocno i wciąż niewykluczone, że urodzony na Kubie zawodnik właśnie tam trafi. Interia przypomina, że w walce o reprezentanta Polski były również Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Aluron CMC Warta Zawiercie oraz przekazuje, że na ostateczne potwierdzenie, gdzie zagra Wilfredo Leon, możemy poczekać nawet kolejny miesiąc.