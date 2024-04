i Autor: FIVB Reprezentacja Polski siatkarzy po awansie na IO 2024

Losowanie przed IO

Wielkie wydarzenie w Polsce przed igrzyskami olimpijskimi! Kibice "biało-czerwonych" nie mogą się doczekać

Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie Paryżu. Dla żeńskiej, jak i męskiej reprezentacji Polski jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ będzie to ogromna szansa na długo wyczekiwany medal na tej prestiżowej imprezie. Światowa Federacja Siatkówki podjęła decyzję, gdzie odbędzie się losowanie grup do tak ważnej imprezy.