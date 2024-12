W taki sposób Bartosz Kurek wypowiedział się o Wilfredo Leonie. Te słowa mocno wybrzmiały. Nie ma co do tego wątpliwości

Siatkarki z Włoch w klubowych mistrzostwach świata 2024 nie miały sobie równych i wszystkie pięć spotkań wygrały bez straty seta. W półfinale pokonały 3:0 Numię Vero Volley Milano prowadzone przez selekcjonera Biało-Czerwonych Stefano Lavariniego. Zespół z Mediolanu zdobył brązowy medal po zwycięstwie nad brazylijskim Dentil Praia Clube 3:0. W finale ekipa Wołosz i Łukasik tylko w pierwszej partii trafiła na mocny opór mistrza Chin Tianjin Bohai Bank. Dopiero w końcówce dzięki skutecznym atakom, m.in. Szwedki Isabelle Haak, Imoco wygrało do 21. Kolejne dwa sety były już bardziej jednostronne (do 15 i 20), a Haak została wybrana MVP mistrzostw - po raz trzeci w karierze. Wcześniej to wyróżnienie otrzymała w 2021 i 2022 roku.

Wołosz najlepszą rozgrywającą KMŚ

Wołosz, która w zagrała całe spotkanie i zdobyła jeden punkt, także została doceniona przez organizatorów i została wybrana najlepszą prowadzącą grę w mistrzostwach. Rozgrywająca reprezentacji Polski po raz czwarty sięgnęła po trofeum i gromadzi podobne wyczyny od lat.

Przypomnijmy, że Wołosz zakończyła karierę reprezentacyjną po igrzyskach w Paryżu, w których Biało-Czerwone zajęły 6. miejsce, odpadając w ćwierćfinale po porażce 0:3 z późniejszymi wicemistrzyniami olimpijskimi, zawodniczkami USA. Teraz 34-letnia polska rozgrywająca skupia się już tylko na rozgrywkach klubowych.

Z kolei Łukasik pełniła rolę rezerwowej we włoskiej ekipie. W finale pojawiła się na boisku w drugim i trzecim secie, ale nie zanotowała na swoim koncie zdobyczy punktowej. Mieliśmy też inny polski akcent decydującej rozgrywki. Pierwszym sędzią decydującego pojedynku była nasza rodaczka, Agnieszka Michlic.

KMŚ siatkarek 2024 - wyniki

Finał

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Tianjin Bohai Bank 3:0 (25:21, 25:15, 25:20)

Mecz o 3. miejsce

Numia Vero Volley Milan - Dentil Praia Clube 3:0 (25:23, 25:16, 25:13)