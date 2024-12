Kosmiczne zagrywki Leona

Pierwszy mecz w Lublinie Bogdanka wygrała 3:1. To oznaczało, że w rewanżu potrzebuje punktu, czyli dwóch wygranych partii, by awansować do czołowej ósemki bez grania dodatkowego złotego seta. Pierwszą odsłonę łatwo wygrała, drugą nieoczekiwanie przegrała, a potem... do akcji wszedł Wilfredo Leon. To, co zrobił, musiało zaboleć rywali. W trzeciej części francuski zespół miał szansę na sukces, prowadził 15:10. Wtedy na zagrywkę powędrował Leon. I pozostał na niej do stanu – uwaga! – 21:15 dla Bogdanki! To znaczy, że wykonywał serwis 11 razy z rzędu, a jego drużyna zdobywała punkt za punktem. Genialny przyjmujący zaliczył ostatecznie 21 pkt, w tym 5 asów serwisowych. I wybił z głowy gospodarzom wszelkie myśli o tym, że mogliby nawiązać walkę.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami

Obok włoskiego Lube Civitanova lublinianie pozostają głównym faworytem Pucharu Challenge, który jest trzecią co do ważności europejską rywalizacją w gronie klubów. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie triumf w tych rozgrywkach odnieśli siatkarze Projektu Warszawa, odprawiając w finałowym dwumeczu włoską Monzę.

W ćwierćfinale rywalem Bogdanki będzie lepszy z dwójki Melilla (Hiszpania) – Naefels (Szwajcaria). Pierwszy mecz Hiszpanie wygrali 3:1. Bez względu na przeciwnika lublinianie będą faworytami. Natomiast na włoskiego potentata mogą trafić najwcześniej w finale i nie brak głosów, że tak właśnie będzie wyglądała para finałowa Challenge Cup 2024/25.

Prowadzimy w meczu 2:1, a to oznacza, że awansowaliśmy do ćwierćfinału CEV Volleyball Challenge Cup 🥰🏐 pic.twitter.com/cPUSdrQmk3— Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) December 17, 2024