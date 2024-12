Polska jako drużyna z pierwszej dziesiątki rankingu FIVB (zajmujemy obecnie 6. pozycję), była jedną z rozstawionych ekip w losowaniu i wiadomo było z góry, że zagra w grupie G. Dolosowano do niej trzy drużyny z trzech pozostałych koszyków. I tak, rywalkami Biało-Czerwonych w rundzie grupowej MŚ 2025 będą:

Niemcy (12. w rankingu FIVB)

Kenia (22. w rankingu FIVB)

Wietnam (33. w rankingu FIVB)

Podobnie jak w męskich mistrzostwach świata, które odbędą się krótko po kobiecych na Filipinach (Polacy zagrają w grupie z Holandią, Rumunią i Katarem), w turnieju biorą udział 32 zespoły. Podzielone zostaną na 8 grup. Po fazie grupowej ruszy od razu runda pucharowa, począwszy od 1/8 finału. Awans do tego etapu zapewnią sobie dwa najlepsze zespoły każdej grupy. Nic nie wskazuje, by Polki mogły mieć z wyjściem z grupy najmniejsze problemy.

i Autor: FIVB Grupy MŚ siatkarek 2025

Mistrzostwa świata siatkarek zostaną rozegrane w czterech lokalizacjach w Tajlandii: Bangkoku, Phuket, Chiang Mai i Nakhon Ratchasima. Ruszą 22 sierpnia, a zakończą się 7 września 2025 r. Na drodze do medalu trzeba będzie rozegrać siedem meczów.

Tytułu wywalczonego w 2022 roku bronią Serbki. Przypomnijmy, że polski zespół podczas mundialu przed dwoma laty o mało nie wyrzucił późniejszych mistrzyń z turnieju, przegrywając z nimi minimalnie w ćwierćfinale w Gliwicach po niezwykle zaciętym i dramatycznym tie-breaku. Ostatecznie podopieczne trenera Stefano Lavariniego zostały sklasyfikowane na 7. pozycji MŚ 2022.

Jak łatwo zauważyć, MŚ 2025 odbędą się trzy lata po poprzednich, a nie cztery jak dotychczas, ale wynika to z gruntownej zmiany kalendarza Międzynarodowej Federacji Siatkówki FIVB. Właśnie od 2025 roku siatkarskie mundiale będą bowiem rozgrywane nie co cztery lata, ale co drugi sezon, czyli w 2025, 2027, 2029 r. itd. Dotyczy to zarówno siatkówki męskiej, jak i żeńskiej.

Przed MŚ w 2025 roku, które są imprezą docelową, nasze panie wystąpią też tradycyjnie w przyszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Narodów, w których ostatnio dwa razy z rzędu wywalczyły brąz. Ekipa trenera Lavariniego rozegra 12 spotkań grupowych: na początku czerwca poleci do Pekinu, w drugim turnieju LN odbędzie krótki wypad do Serbii, by zakończyć grupowe zmagania w Japonii. Turniej finałowy LN 2025 z udziałem ośmiu reprezentacji ma się odbyć w Łodzi.