Niewesołe wieści

Grbić ma kolejny powód do zmartwienia. Gwiazdę reprezentacji siatkarzy może czekać dłuższa przerwa

Jak pech, to pech. Bardzo niefortunnie wygląda ostatnio sytuacja siatkarskiej Asseco Resovii, a co za tym idzie, drużyny narodowej Nikoli Grbicia. Po tym jak operacji musiał się poddać Paweł Zatorski, podstawowy libero rzeszowian i reprezentacji Polski, do grona kontuzjowanych dołączył jego kolega z klubu i kadry Bartosz Bednorz. Przyjmujący przekazał niewesołe wieści.