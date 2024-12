To pierwsza oficjalna wiadomość dotycząca Jastrzębskiego Węgla i rynku transferowego w PlusLidze w kolejnym sezonie. Na razie pojawiały się jedynie nieoficjalne doniesienia, mówiące, że z drużyną pożegna się jej lider Tomasz Fornal (miałby odejść do Turcji) oraz libero Jakub Popiwczak (do Zawiercia), czy też że trenerem w nowym sezonie miałby zostać Andrzej Kowal. Sam klub przekazał w piątek 13 grudnia oficjalną informację o przedłużeniu kontraktu z dwukrotnym mistrzem olimpijskim (2021 i 2024).

Toniutti jest siatkarzem Jastrzębskiego Węgla od 2021 roku, wcześniej spędził sześć sezonów w Zaksie Kędzierzyn. Dwa razy w tym czasie wywalczył mistrzostwo Polski, raz wicemistrzostwo, dwa razy wygrał Superpuchar Polski i dwukrotnie zagrał w finale Ligi Mistrzów.

– Zawsze w takich momentach dobrze jest porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi, ponieważ nie jest to łatwa decyzja. Mam na myśli nie tylko ten sezon, ale i kolejny, bo będą nowe cele i nie da się podjąć takiej decyzji w dwie minuty. To ponownie będzie dla mnie nowe wyzwanie, ale moja kariera składa się z wyzwań. Lubię je podejmować i iść naprzód. Dlatego zdecydowałem, że zostanę w Jastrzębskim Węglu, bo jest to dobre miejsce dla mnie i czuję się tu świetnie. Ostatecznie okazało się, że była to dla mnie oczywista decyzja – powiedział Benjamin Toniutti, przyznając pośrednio, że klubie zajdzie sporo zmian w kolejnym roku. 45-letni dyrektor klubu PlusLigi wyszedł na parkiet i zadziwia. Zostanie w składzie na półtora miesiąca?

Nie było łatwo zostawić gwiazdę w klubie

– Z pewnością będzie nowy projekt, ale myślę, że naszym celem będzie to, by dać z siebie wszystko. Moja rola sprowadza się do tego, że jestem doświadczonym zawodnikiem z osiągnięciami w ostatnich latach, który zawsze patrzy na teraźniejszość i przyszłość. To, czego dokonałem wcześniej, nie będzie już takie istotne – dodał Toniutti, który pełni funkcję kapitana Jastrzębskiego Węgla.

– Już teraz musimy przystępować do budowy drużyny na sezon 2025/2026. W koncepcji tej wiodąca rola przypadła Benjaminowi Toniuttiemu i nie wyobrażałem sobie, by mogło go zabraknąć w tym projekcie – skomentował Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla. – Ben to absolutny top, jeśli chodzi o pozycję rozegrania w lidze, ale i na świecie. Dołożyłem wszelkich starań, by zatrzymać dwukrotnego mistrza olimpijskiego w składzie. Proszę mi wierzyć, nie było to łatwe.