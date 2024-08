Joanna Wołosz kończy karierę! Trudno powstrzymać łzy po jej słowach po porażce z USA w Paryżu

Joanna Wołosz kończy z reprezentacją Polski! Wyznała to tuż po porażce na IO Paryż 2024

Reprezentacja Polski siatkarek zrobiła w ostatnim czasie znaczny postęp. Gdy Stefano Lavarini przejmował zespół, sukcesy kadry były tylko wspomnieniem. Pod wodzą Włocha nasze zawodniczki zdołały sięgnąć po brąz Ligi Narodów w 2023 roku, ale co ważniejsze, wygrały turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Było to nie lada zadanie, bo Polki walczyły tam m.in. z USA i Włochami, i wówczas pokonały oba te zespoły! Porażka w ćwierćfinale już samych igrzysk w meczu przeciwko USA nie jest wielkim zaskoczeniem, choć na pewno gra naszych zawodniczek mogła wyglądać lepiej. Wiedziała to Joanna Wołosz, która przyznała jednak, że jest dumna z tego, że udało się z kadrą najpierw na igrzyska awansować, a później dotrzeć do wspomnianego ćwierćfinału. Niestety, to ostatnie, czego zawodniczka ta dokonała z kadrą.

Tuż po spotkaniu Joanna Wołosz wyznała, że to koniec jej kariery reprezentacyjnej. – Kończę na razie z kadrą, w klubie jeszcze będę kontynuowała kontrakt. Chciałam z kadra zagrać na tych wszystkich najważniejszych turniejach, udało mi się zagrać na igrzyskach, w sumie nie tak źle nam poszło, jak na pierwsze igrzyska po tylu latach. Na pewno będzie za jakiś czas to pozytywnie bardzo odbierać. Była szansa, wszyscy mieliśmy ogromne apetyty, jak trafiliśmy na Amerykanki, że będziemy kontynuować tę serię zwycięską przeciwko nim. Była to ogromna duma nosić tę koszulkę, śpiewać Mazurka i być też kapitanem reprezentacji przez te ostatnie lata – powiedziała Joanna Wołosz w rozmowie z Kacprem Merkiem i Andrzejem Wroną. Siatkarz dopytywał jeszcze, czy Wołosz nie chce spróbować jeszcze pojechać z kadrą na kolejne igrzyska. – Może w innej roli? – zaśmiała się siatkarka.