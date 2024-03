Zalaliśmy się łzami po tym, co spotkało Aleksandra Śliwkę. Tak potraktowali gwiazdora reprezentacji Polski i ZAKSY po powrocie na boisko

Aleksander Śliwka czekał na to ponad trzy miesiące, ale Zaksie wciąż grozi katastrofa. „Byłem z siebie zadowolony dwa i pół seta”

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od początku sezonu ma ogromne problemy z kontuzjami, a jednym z wielkim nieobecnych przez długie tygodnie był Aleksander Śliwka. Kapitan ekipy z Opolszczyzny wrócił do gry na pełnym dystansie w meczu 27. kolejki PlusLigi, podczas wyjazdowego spotkania z Projektem Warszawa. Chociaż ZAKSA prowadziła 2:0 w meczu, to ostatecznie musiała uznać wyższość stołecznej ekipy i przegrała w tie-breaku. Po meczu nie zabrakło szczerych słów kapitan drużyny z Kędzierzyna-Koźla, który ocenił swój powrót do gry, a także specjalnego wpisu w mediach społecznościowych. Ten wywołał lawinę komentarzy.

- Powrót do grania po 103 dniach 🙏 - napisał krótko na Instagramie kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle publikując swoje zdjęcie z wielkim uśmiechem. Tyle wystarczyło, aby w sekcji komentarzy pojawiła się masa wpisów wspierających jednego z gwiazdorów reprezentacji Polski.

- Dobrze było Cię zobaczyć na boisku - napisał Piotr Nowakowski. - To co wnosisz na boisko jak potrafisz wymagać od siebie jak sprawiasz że ten parkiet to totalna magia dla kibica. Nikogo mi tak w ZAKSIE brakować nie będzie jak Ciebie - dodał jeden z fanów Śliwki. - Odczuwalny największy brak na boisku i widoczna zmiana kiedy pojawiłeś się na boisku - komplementował kolejny z internautów. Ilość i treść komentarzy jasno pokazuje, jak ważną postacią w polskiej siatkówce jest Aleksander Śliwka i jak wielką sympatią fanów może się pochwalić.