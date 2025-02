Zdecydowane słowa eksperta w sprawie Tomasza Fornala. To będzie ogromny cios, jasny przekaz

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Michała Winiarskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić. Szczere wyznanie chwyta za serce

Tomasz Fornal to bez wątpienia jeden z najlepszych siatkarzy nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Zawodnik Jastrzębskiego Węgla w poprzednim roku zdobył wiele medali, a jednym z najważniejszych był na pewno srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przyjmujący biało-czerwonych był ważnym elementem w składzie Nikoli Grbicia. Nic dziwnego, że właśnie dzięki Fornalowi często hale są wypełnione po brzegi.

Niestety dla PlusLigi już za kilka miesięcy dojdzie do transferu z udziałem siatkarze, który przeniesie się do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara. Jak donosił kilka miesięcy temu "Przegląd Sportowy Onet" przyjmujący ma zarabiać w Turcji aż 800 tys. euro za sezon.

Poranny #Siatcast-Kamil Kwasowski wytłumaczy dlaczego się nie starzeje-Kto nas uwiódł -Kto mecz zawalił-Kogo nosi-Kogo mniej Zapraszamy z @MagieraMarek i @MichauStolfa do przeglądu tygodnia https://t.co/l8rZd2Wy0O— Jakub Bednaruk (@JakubBednaruk) February 4, 2025

Jakub Bednaruk wprost o transferze Tomasza Fornala. "Będzie mi go brakować"

W każdy wtorek Jakub Bednaruk i Marek Magiera w programie "Siatcast" rozmawiają na tematy związane z siatkówką. Tym razem pojawił się temat Fornala, który niebawem dołączy do tureckiego zespołu Ziraatu Bankasi Ankara.

- Kibice często przychodzą na gwiazdy. Osobiście bardzo żałuję, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy Fornala w PlusLidze, bo to jest facet, który wykroczył już poza postać świetnego zawodnika. To już nie jest tylko siatkarz - rozpoczął Bednaruk.

Po czym kontynuował. - Będzie mi go brakować, bo on robi otoczkę. Bystry, wygadany chłopak, a przede wszystkim świetny siatkarz i to dla niego ludzie przychodzą na mecze - podsumował ekspert "Polsatu Sport".