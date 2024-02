Znany polski siatkarz ma nową dziewczynę?! Uwielbiają ją MILIONY! Sensacyjne doniesienia

Łzy same napływają do oczu po tym, co piszą o Semeniuku. Włosi poszli na całość, to Polak mógł o sobie przeczytać

Bartosz Bednorz związał się z Maffashion?! Internet zapłonął

Fanki Bartosza Bednorza mogą płakać. Wiele wskazuje na to, że czołowy polski siatkarz znalazł miłość, choć wraz z "Maffashion" nie potwierdził tych doniesień. Jako pierwszy o ich relacji poinformował "Pudelek", którego informator zdradził, że Bednorz i Julia Kuczyńska byli widziani razem na imprezie. Co więcej, przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle towarzyszył influencerce na spotkaniu z przedstawicielami reprezentującej ją agencji, gdzie siedział tuż obok niej. Później sama "Maffashion" dolała oliwy do ognia, publikując zdjęcie z wykwintnej kolacji. Czujni fani natychmiast zauważyli, że mężczyzna siedzący przy stole ma te same spodnie, co Bednorz na wcześniej wspomnianym spotkaniu biznesowym.

Maffashion to nowa dziewczyna Bartosza Bednorza? Uwielbiają ją miliony

Sami zainteresowani nie potwierdzili tych spekulacji. Siatkarz wstawił jedynie tajemnicze zdjęcie na Instagramie, na którym jest zaszokowany "przeglądem porannej prasy". Z kolei "Maffashion" skupia się obecnie na przygotowaniach do najbliższej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której zatańczy w parze z Michałem Danilczukiem. 36-latka to jedna z najbardziej znanych polskich internetowych celebrytek. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 1,5 miliona użytkowników. W przeszłości "Maffashion" była już w głośnych związkach.

Kim jest Maffashion, czyli Julia Kuczyńska

Julia jest jedną z pierwszych polskich influencerek. Od kiedy stała się gwiazdą, spotykała się m.in. aż 4 lata z Czarkiem Jóźwikiem, czyli jednym z twórców niezwykle popularnego youtube'owego kanału Abstrachuje TV. Podobnie długo związana była z Sebastianem Fabijańskim - aktorem, raperem i byłym zawodnikiem FAME MMA. Z nim doczekała się nawet syna Bastiana. Teraz internet zapłonął od plotek o związku "Maffashion" z Bednorzem, który już jakiś czas temu rozstał się z modelką Karoliną Bryniarską.