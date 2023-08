i Autor: Cyfra Sport Anna Kurek, Bartosz Kurek, Tomasz Fornal

wyłożyła kawę na ławę

Żona Bartosza Kurka walnęła prosto z mostu po wycieczce ze swoim mężem! "Nie nadajemy się...". Przyznała to publicznie

Waldemar Kowalski 16:03

Anna oraz Bartosz Kurkowie postanowili wykorzystać chwilę wolnego, jaką mieli do dyspozycji siatkarze reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy i wybrali się na wycieczkę do malowniczej Pragi. Czeska stolica ma do zaoferowania wiele malowniczych i pięknych miejsc, które warto odwiedzić, jednak wiąże się to z niemałym wysiłkiem. Kiedy żona Bartosza Kurka podsumowała ich dzienny spacer od razu stwierdziła, że raczej nie są do tego stworzeni.