Nie mogliśmy oderwać wzroku od tego zdjęcia Magdaleny Fręch! 26-latka zrzuciła ciuchy i hipnotyzuje wysportowanym ciałem

Już sam początek sezonu był dla Magdaleny Fręch bardzo udany. Polka niespodziewanie doszła do 4. rundy Australian Open, co było najlepszym wynikiem spośród polskich zawodniczek. Później osiągnęła m.in. 3. rundę w Dubaju, ale kolejne miesiące nie były już tak udane – w pewnej chwili Fręch zanotowała nawet 5 porażek z rzędu! Na szczęście fatalną passę przerwała w najlepszy możliwy sposób i awansowała do finału turnieju WTA 250 w Pradze, gdzie w finale uległa jednak Magdzie Linette. Z pewnością najlepiej 26-latka wspominać będzie Meksyk – w turnieju w Monterrey dotarła do ćwierćfinału, później odpadła już w 1. rundzie US Open, ale później odbiła to sobie w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie wygrała turniej WTA 500! Koniec sezonu był podobny do tego, jak wyglądał cały rok, czyli słodko-gorzki – Fręch dotarła do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie, a później nawet do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan! Na koniec natomiast przegrała już w 1. rundzie turnieju w Tokio.

Magdalena Fręch pokazała seksowne ciało na plaży

Jakby jednak nie patrzeć, to był zdecydowanie najlepszy sezon w całej karierze niespełna 27-letniej zawodniczki, który pozwolił jej wskoczyć na najwyższe w karierze 22. miejsce w rankingu WTA, oraz zarobić 1,125 mln dolarów, co stanowi... ponad 1/3 jej całego dorobku w karierze (2,945 mln dolarów). Teraz Magdalena Fręch udała się ona na wakacje, by odpocząć i nabierać sił na kolejne wyzwania. – Ładowanie baterii – napisała Fręch w opisie zdjęć na Instagramie, dodając też hashtagi „szybkie wakacje” oraz „kobieca wyprawa”. Same fotki też są bardzo ciekawe, bowiem Fręch pozuje na nich, będąc na słonecznej plaży ubrana tylko w bikini, które odważnie odkrywa jej wysportowane ciało, a zobaczyć je możecie poniżej.