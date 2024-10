Tak zmieniał się przez lata Radosław Majdan

Piłkarska kariera Radosława Majdana dobiegła końca lata temu, ale wciąż cieszy się on sporą popularnością. Świetnie odnalazł się w świecie show-biznesu, do którego wszedł już w trakcie kariery. Po wielu burzliwych związkach wreszcie znalazł szczęście u boku Małgorzaty Rozenek, z którą wychowuje syna Henia. Fani w dalszym ciągu uważnie śledzą jego losy i nie mogą oprzeć się wrażeniu, że z upływem lat były piłkarz m.in. Wisły Kraków i Pogoni Szczecin, a także reprezentacji Polski, wygląda coraz lepiej. Wielu z nich twierdzi, że późne ojcostwo go odmładza, ale sekret może tkwić gdzie indziej. Na przykład we włosach, które kiedyś pozostawiały sporo do życzenia, a dziś... Sami spójrzcie.

Radosław Majdan stanął w obronie reprezentanta Polski. Mocny wpis byłego bramkarza kadry

Już lata temu łysiał, a teraz Majdan błyszczy czupryną

Piłkarscy kibice zapewne doskonale pamiętają Majdana z boiska. Słynął on ze stylowych opasek, które czasami zastępował nawet chustą. W ten sposób starał się przykrywać początki łysienia, które spotkały go już w młodości. Wtedy jego fryzura pozostawiała sporo do życzenia i wymagała sporej uwagi. Bramkarz robił wszystko, aby wyglądać korzystnie. Tymczasem po latach dumnie pręży się na ściankach ze stylową czupryną. Chustki są już tylko dodatkiem, który nie ma na celu przykrycia łysiny. Skąd taka zmiana?

Już w 2008 r. znajoma Majdana mówiła "Super Expressowi" o jego bziku na punkcie włosów. Piłkarz czuł się ze swoją fryzurą na tyle źle, że bez wahania decydował się na przeszczep włosów. - Radek już robił sobie przeszczepy włosów. Niestety, nie przyjmowały mu się - mówiła 16 lat temu jego koleżanka. Widać jednak, że w końcu zabieg się powiódł i były reprezentant Polski nie ma już na tym punkcie kompleksów. Teraz w wieku 52 lat chętnie pozuje na ściankach i nie potrzebuje na głowie żadnych dodatków. Wielką przemianę Radosława Majdana na przestrzeni lat zobaczysz w powyższej galerii.