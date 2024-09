Żona polskiego siatkarza zrzuciła ubrania, a ten nie mógł się powstrzymać. Gorące zdjęcia obiegły sieć

Po kilku miesiącach emocji związanych z reprezentacją Polski czas wrócić do ligowej siatkówki. Już w tym tygodniu rozpocznie się nowy sezon PlusLigi, a kibice będą musieli przyzwyczaić się do sporych zmian kadrowych. W całej lidze doszło do głośnych transferów, m.in. Bartosza Kurka i Wilfredo Leona, ale nie brakowało też istotnych odejść. Za takie można uznać transfer Fabiana Drzyzgi po czterech latach spędzonych w Asseco Resovii Rzeszów. Uznany rozgrywający podpisał kontrakt z tureckim Fenerbahce i to tam spędzi najbliższy sezon. Będzie to jego trzeci zagraniczny klub po greckim Olympiakosie Pireus i rosyjskim Lokomotiwie Nowosybirsk. Sezon w Turcji rozpocznie się dopiero na początku października, ale polski siatkarz już aklimatyzuje się w nowym klubie. Niedawno niespodziewanie został wybrany kapitanem drużyny, a później żona Monika sprawiła mu niespodziankę z okazji rocznicy ślubu!

Fabian Drzyzga nie mógł się powstrzymać na widok żony w bikini

Fabian i Monika Drzyzga spędzili te ważne chwile w Turcji, gdzie mogli cieszyć się wspaniałą pogodą. Tamtejszy upał zachęcał do spędzania czasu nad wodą i był to jeden z pomysłów małżeństwa na wspólny czas. Pasjonująca się makijażem żona siatkarza pokazała w mediach społecznościowych kilka prywatnych zdjęć znad basenu w luksusowym hotelu. To tam mogła wskoczyć w bikini i zaprezentować znakomitą sylwetkę, która zachwyciła najbardziej jej męża. 34-latek nie wytrzymał już podczas pozowania do wspólnego zdjęcia i wymownie chwycił piękną żonę.

"Chyba spodobała się niespodzianka" - skomentowała sama Monika. Życzenia zakochanym złożyli m.in. Piotr Nowakowski i jego żona Aleksandra. Chwile relaksu nad basenem to nie było jednak wszystko. Drzyzgowie spędzili razem kilka dni i chętnie korzystali z tureckich restauracji. Widać, że żona siatkarza cieszyła się tym beztroskim wspólnym czasem i chętnie dzieliła się swoją radością w mediach społecznościowych.