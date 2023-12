10 lat dramatu legendarnego Schumachera po poważnym wypadku. „Już nie jest tym samym Michaelem”

To już oficjalne. Wiadomo, co dalej ze współpracą Roberta Kubicy z Orlenem. Nie mogło być inaczej

Kask pękł, ale uratował mu życie

Narciarski kask Schumachera pękł w wyniku uderzenia przy dużej prędkości, ale uratował mu życie. Śledczy stwierdzili, że narciarz wystrzelił w powietrze i pofrunął głową do przodu, uderzając w skałę. Przez pół roku trwało utrzymywanie Schumachera w śpiączce farmakologicznej w szpitalu w Grenoble. Potem nastąpił czas rehabilitacji. I w praktyce trwa on do dziś, tyle że w domu rodzinnym nad Jeziorem Genewskim.

– Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi życia w ten sposób przez dziesięć lat. Z szacunku dla niego i jego rodziny szczegóły naszych kontaktów muszą pozostać prywatne – przyznał niedawno włoski działacz Stefano Domenicali, obecny szef F1.

Jean Todt, były szef Międzynarodowej Federacji Samochodowej i wieloletni przyjaciel „Schumiego”, jest jedną z nielicznych osób mających dostęp do chorego. Mimo że zgodnie z wolą rodziny na wszelkie szczegóły o stanie zdrowia słynnego kierowcy od początku jest nałożone embargo, można się domyślić co się dzieje. Siedmiokrotny mistrz świata żyje, ale wszystko wskazuje, że to rodzaj wegetacji.

The last of stunning seven world championship titles – Michael secured the 2004 championship in Spa, where he had celebrated both his first race and win. #OTD #F1 #KeepFighting #TeamMichael Pics: AFP 🏎️ pic.twitter.com/RqQPqhpjsu— Michael Schumacher (@schumacher) August 29, 2023

Nie jest już tym samym Michaelem

– Nie tęsknię za Michaelem, bo jest z nami – powiedział ostatnio Todt w „L’Equipe”. – Po prostu nie jest już tym samym Michaelem, którym był kiedyś. Cudownie opiekują się nim żona i dzieci. Chronią go. Jego życie jest teraz inne i mam zaszczyt dzielić z nim te chwile.

Corinna Schumacher, żona Michaela, przejęła opiekę nad nim i wyznaczyła ścisłe granice prywatności, których generalnie nikt nie przekracza, choć zdarzyły się próby wtargnięcia do szpitala (dziennikarz przebrany za księdza) lub sprzedaży dokumentacji medycznej poszkodowanego.

– Każdego dnia tęsknię za Michaelem – mówiła po odebraniu w imieniu męża nagrody państwowej Nadrenii Północnej-Westfalii. – Ale nie tylko ja za nim tęsknię. To także dzieci, rodzina, jego ojciec, wszyscy wokół niego. To znaczy wszyscy tęsknią za Michaelem, ale przecież Michael jest tutaj. Inny, ale on tu jest i to dodaje nam siły. Bardzo ważne jest dla mnie, aby mógł nadal cieszyć się swoją prywatnością żyć tak mocno, jak to możliwe. Michael zawsze nas chronił. Teraz my chronimy jego.