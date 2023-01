60-procentowa podwyżka dla Lewisa Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz F1 zarobi fortunę

Zdaniem portalu ekonomicznego Sportune zajmującego się finansami w sporcie, Hamilton ma zarobić po 70 mln euro w każdym z kolejnych dwóch sezonów po obecnym (2024 i 2025). Do tej pory, wedle nieoficjalnych doniesień, Brytyjczyk inkasował 45 mln euro za sezon, podwyżka wyniesie więc ok 60 procent. Jak jednak podkreślają informatorzy portalu, nowy kontrakt, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie przewiduje dodatkowego bonusu za zdobycie tytułu mistrzowskiego. Ta suma wynosiła do tej pory 25 mln euro.

Sportune informuje, że większość sumy kontraktowej Hamiltona ma wyłożyć nie sam Mercerdes, lecz jeden z jego głównych partnerów, firma Ineos. Ma ona też mieć wkład do fundacji charytatywnej Lewisa Hamiltona „Mission 44”.

Założyciel i prezes Ineos Jim Ratcliffe, którego majątek magazyn „Forbes” szacuje na 15 miliardów dolarów, jest współwłaścicielem zespołu Mercedes F1 wraz z Mercedes-Benz i szefem zespołu Toto Wolffem.

W ubiegłym tygodniu Wolff powiedział, że spodziewa się dopracować nowy kontrakt Hamiltona z Mercedesem w ciągu kilku godzin rozmów między obiema stronami. – W ciągu ostatnich 10 lat nasze relacje rozwinęły się tak, że wystarczy, iż wróci do Europy, spotkamy się, trochę się posiłujemy, a następnie wyjdziemy z pokoju z białym dymem po kilku godzinach – skomentował Wolff.