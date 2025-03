W grudniu 2013 roku, Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, uległ poważnemu wypadkowi na nartach w kurorcie Meribel we Francji. Od tamtej pory, po doznaniu poważnych obrażeń mózgu, ikona sportów motorowych przebywa w domowym zaciszu, otoczona całodobową opieką. Nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, ale szczegóły jego stanu zdrowia pozostawały ściśle strzeżoną tajemnicą rodziny. Rodzina Schumacherów konsekwentnie chroni prywatność Michaela, ograniczając dostęp do informacji o jego stanie zdrowia. Tylko nieliczni, w tym były szef Ferrari, Jean Todt, regularnie odwiedzają legendę F1.

Tymczasem Felix Gorner, dziennikarz niemieckiej stacji RTL, który ma dostęp do rodziny Schumacherów, podzielił się poruszającymi informacjami na temat stanu zdrowia mistrza. Reporter dodał, że dostęp do Michaela ma obecnie maksymalnie 20 osób, co uważa za słuszną strategię rodziny, która zawsze priorytetowo traktowała jego prywatność. A jaki jest stan Schumachera?

– Sytuacja jest bardzo smutna – powiedział Gorner. – Michael wymaga stałej opieki i jest całkowicie zależny od opiekunów. Nie jest już w stanie komunikować się słownie.

Te najnowsze informacje pojawiły się niedługo po oświadczeniu żony Michaela, Corinny, która w lutym wyraziła oburzenie aferą z szantażystami, w którą zamieszany był były ochroniarz rodziny. Pracownik ochrony został uznany za winnego próby wymuszenia pieniędzy od rodziny Schumacherów. Sprawcy grozili ujawnieniem 900 osobistych zdjęć, prawie 600 filmów i dokumentacji medycznej, jeśli nie otrzymają 15 milionów euro.

W następstwie decyzji sądu Yilmaz T. został skazany na trzy lata więzienia, a jego syn Daniel L. otrzymał wyrok w zawieszeniu na sześć miesięcy. Markus F. otrzymał wyrok w zawieszeniu na dwa lata, ale Corinna potwierdziła, że rodzina odwoła się od wyroku, uważając go za zbyt łagodny.

Nie wiadomo, czy Michael Schumacher kiedykolwiek pojawi się publicznie. 56-letniego mistrza regularnie odwiedza jego syn, Mick, który w latach 2021-2022 startował w F1, oraz jego od niedawna zamężna córka, Gina-Maria.

