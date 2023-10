Roksana Węgiel w odważnym stroju przyćmiła nawet Bartosza Zmarzlika. 18-latka skradła show na gali PGE Ekstraligi

Długi sezon żużlowy 2023 dobiegł końca, a jego największym bohaterem bez dwóch zdań jest Bartosz Zmarzlik. Po raz czwarty zdobył on mistrzostwo świata, po drodze z kolegami wywalczył dla Polski drużynowe MŚ, a do tego poprowadził Motor Lublin do obrony mistrzostwa PGE Ekstraligi. 28-latek po raz kolejny w karierze był najlepiej punktującym zawodnikiem w lidze i przełożyło się to na ósmą z rzędu nagrodę dla najlepszego polskiego zawodnika, którą odebrał we wtorek (10 października) podczas uroczystej gali PGE Ekstraligi. Sportowo to Zmarzlik był bohaterem, ale wieczór skradła piosenkarka Roksana Węgiel.

18-letnia Roksana Węgiel w odważnym stroju przyćmiła Zmarzlika

Popularna "Roxie" od kiedy wygrała Eurowizję Junior jest prawdziwą gwiazdą. Od tamtej pory minęło jednak 5 lat, w trakcie których dojrzała, co widać także na scenie. 18-latka nie stroni od odważnych kreacji, co wzbudza zachwyt jednych i krytykę drugich. Nie inaczej było na gali PGE Ekstraligi, na której Roksana Węgiel była muzyczną gwiazdą i dwukrotnie pojawiła się na scenie. Najpierw w obcisłej fioletowej sukience mini, a następnie w czarnym kombinezonie z wyjątkowo odsłoniętym dekoltem! Zdjęcia znajdziesz w powyższej galerii.

"Roxie" nie była jedyną gwiazdą tego wieczoru, bo występ miał też zespół kabaretowy, a na gali pojawił się m.in. Paweł Fajdek. 18-latka przykuła jednak uwagę pomiędzy kolejnymi kategoriami, w których rozdawano tak zwane Szczakiele. Poniżej lista laureatów gali PGE Ekstraligi 2023:

Złoty Szczakiel: Tony Briggs

Tony Briggs Drużyna Sezonu U24 Ekstraligi: Enea Stal Gorzów Wielkopolski

Enea Stal Gorzów Wielkopolski Niespodzianka Sezonu: Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno)

Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno) Najlepszy Junior: Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin)

Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin) Wyścig Sezonu: Robert Lambert (For Nature Solutions Apator Toruń)

Robert Lambert (For Nature Solutions Apator Toruń) Najlepszy Trener/Menadżer: Maciej Kuciapa (Platinum Motor Lublin)

Maciej Kuciapa (Platinum Motor Lublin) Najlepszy Zagraniczny Zawodnik: Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów)

Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów) Najlepszy Polski Zawodnik: Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin)

Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin) Drużyna Sezonu: Platinum Motor Lublin