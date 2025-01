Gwiazdor UFC zachwalał Adolfa Hitlera. Jan Błachowicz mocno odpowiedział amerykańskiej gwieździe MMA

Binkowski wpadł w furię na wizji! Marcin Najman na linii wywołał prawdziwy szał. Federacja musiała to przerwać

Wielki powrót do klatki

Gwiazda UFC zachwala Adolfa Hitlera: Można iść z nim na ryby

Tak głupiej wypowiedzi świat MMA dawno nie słyszał. Amerykański zawodnik MMA Bryce Mitchell w przeszłości mówił m.in. o płaskiej ziemi. Tym razem w podcaście „ArkanSanity” wypowiedział się w obrzydliwy sposób na temat Adolfa Hitlera. Jego zdaniem, zbrodniarz wojenny „był dobrym człowiekiem”.

- Myślę, że przed uzależnieniem od metamfetaminy Hitler był kimś, z kim można by pójść na ryby. (…) Walczył za swój kraj. Chciał go oczyścić wyrzucając chciwych Żydów – mówił w podcaście „Arkansanity”, a cytowany przez InTheCage.pl.

Na odpowiedź ze strony Dany White'a, szefa organizacji UFC nie musiał czekać długo. - Słyszałem wiele głupich rzeczy w moim życiu, ale to najgorsza z nich. Hitler ponosi odpowiedzialność za śmierć milionów Żydów, próbował ich wytępić. Jest jednym z najbardziej odrażających i złych ludzi – mówił.

Jan Błachowicz odpowiada Bryce'owi Mitchellowi

Jan Błachowicz zabrał głos w sprawie wypowiedzi amerykańskiej gwiazdy MMA. Zaprosił Mitchella do Polski na wycieczkę, w której pokazałby wiele ważnych miejsc w historii naszego kraju.

- Hey Bryce, skoro jesteś takich dobry w researchu, zapraszam Cię na małą wycieczkę edukacyjną. Rozpoczniemy w Warszawie, która niemal została zrównana z ziemią w 1945 roku. Zobaczysz wiele tablic o publicznych egzekucjach cywilów. Wybierzemy się na spacer do byłej strefy getta. Poza tym, wybierzemy się do Palmir, gdzie naziści dokonali egzekucji na 1700 osobach, w tym na mistrzu olimpijskim Januszu Kusocińskim. Potem pojedziemy do Oświęcimia, gdzie zamordowano milion ludzi – pisał Błachowicz.

Do tego były mistrz UFC kategorii półciężkiej podzielił się osobistą historią, wspominając o członkach rodziny, którzy znajdowali się w obozach koncentracyjnych. - Brat dziadka, Wacław, był w obozie. Z kolei brat babci, Jan Bednarek zginął w obozie Buchenwald. Mój dziadek był przetrzymywany jako więzień w niemieckim obozie. Zapraszam, żebyś zobaczył to na własne oczy. Zobaczymy, czy nadal będziesz uważał, że „sam wiesz kto” to dobry człowiek – zakończył.