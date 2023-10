W ostatnich dniach nazwisko Bartosza Zmarzlika po raz kolejny odmieniane było przez wszystkie przypadki. Jeden z najbardziej utalentowanych żużlowców na świecie po raz kolejny zapisał się złotymi zgłoskami w historii swojej dyscypliny, zdobywając czwarty już w swoim życiu tytuł indywidualnego mistrza świata. Po tym sukcesie radości oczywiście nie było końca, a na szczególne wyznanie zdecydowała się chociażby żona Bartosza Zmarzlika. Wielu fanów mogło się jednak zastanawiać, jak taki sukces żużlowca wpływa na jego zarobki. Okazuje się, że Bartosz Zmarzlik zainkasował w ostatnim czasie naprawdę świetne pieniądze.

Zarobki Bartosza Zmarzlika przyprawiają o zawroty głowy! Na jego konto wpływają ogromne sumy

Przychody ikony polskiego żużla wziął pod lupę "Przegląd Sportowy" wyliczając pieniędzy w ostatnim czasie pojawiło się na koncie Bartosza Zmarzlika. Okazuje się, że zawodnik jeżdżący na co dzień dla Motoru Lublin zgarnia aż 15 tysięcy za każdy punkt zdobyty w PGE Ekstralidze żużlowej (najwięcej ze wszystkich zawodników), co podliczając 245 punktów zdobytych w tym roku miało dać mu aż 3,68 mln złotych. Nieco mniej, bo 1,8 mln Bartosz Zmarzlik miał z kolei otrzymać za związanie się z klubem z Lublina, a to jeszcze nie koniec.

Zaryliśmy szczęką o beton po podliczeniu zarobków Bartosza Zmarzlika! Te liczby wywołują zawroty głowy, konkretna kasa

Za zdobycie czwartego tytułu indywidualnego mistrza świata, Zmarzlik otrzymał niecałe 120 tysięcy euro, czyli blisko 550 tysięcy złotych. Do tego pamiętać trzeba o zyskach wynikających z umów sponsorskich. Te, co prawda, nie są jawne, jednak zdaniem "Przeglądu Sportowego" Bartosz Zmarzlik może inkasować dzięki nim ok. 2,5-3 mln złotych. Według tych informacji, na konto Bartosza Zmarzlik w ostatnim czasie mogło wpłynąć o 8 do 9 mln złotych.

💸 Bartosz Zmarzlik to aktualnie najlepiej opłacany ligowy sportowiec w Polsce. Przebija nawet Mikaela Ishaka z Lecha Poznań, który rocznie zarabia ok. 4,6 mln zł. 1/x pic.twitter.com/3JdBrL59BK— Adam Pawlukiewicz (@apawlukiewicz) October 9, 2023